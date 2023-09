Engagement in Erkrath Franziskus-Hospiz hat viele prominente Botschafter

Wenn Mettmanns Bürgermeisterin sich an den Besuch in Trills vor vielen Jahren erinnert, kommt ihr vor allem das in den Sinn: „Es war herzlich und liebevoll.“ Am Bett des Freundes stand ein Zitronenjoghurt und der Mann klärte gleich auf: Das sei seine Lieblingssorte und er bekomme sie jeden Tag. Noch immer sprechen die Pietschmanns über das Erlebte, die anfängliche Furcht vor dem „Sterbehaus“ ist längst verflogen. Mit dem Hospiz verbunden fühlt sich auch Christoph Schultz. „Es ist ein Ort des Lebens“, sagt der Erkrather Bürgermeister über das Franziskos-Hospiz, dem er sich seit Beginn seiner Amtszeit eng verbunden fühlt.