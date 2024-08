Ausstellung bis 16. August Etwas andere Urlaubsbilder zum Staunen

Daniela Günzel lebt in Erkrath und ist im Hauptberuf Architektin. Ihre außergewöhnlichen, teilweise irritierenden Fotomontagen hat sie per analoger Mehrfachbelichtung erstellt. Bei dieser Technik wird ein Foto auf das vorherige belichtet. So lassen sich mehrere Realitätsebenen in einem Bild festhalten. Was auf den ersten Blick wie arrangiert erscheinen mag, ist ein gewollt zufälliges Spiel mit Perspektiven und Strukturen.