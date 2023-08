Anlaufstelle in Hochdahl Forum Sandheide wird mit Fest eröffnet

Das neue Sozialzentrum bündelt viele soziale Dienstleister und will Bürger-Treffpunkt werden. Bereits gut besucht ist das großräumige Zweite-Hand-Kaufhaus „Rundum“ des Sozialdienstes SKFM mit einem großen Angebot an Möbeln, Hausrat, Bekleidung und Accessoires. Ebenfalls dort angesiedelt ist der Verein „Die Werkstatt“, der an jedem dritten Freitag eines Monats von 14 bis 17 Uhr kostenlose Hilfe bei der Reparatur von kleineren Haushaltsgeräten anbietet.