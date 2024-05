Gute Adresse in Hochdahl Mit vereinten Kräften für das Franziskus-Hospiz

Für den neuen Vorsitzenden Wolfgang Soldin gab es von Hospiz-Leiterin Silke Kirchmann einen Schutzengel. Beste Voraussetzungen also dafür, dass auch unter der neuen Leitung des Vereins, der eine 20-prozentige Beteiligung an dem zur Marien-Gruppe/Waldbreitbach gehörenden Hospiz hält, die Arbeit fürs Hospiz reichlich Früchte trägt. Wolfgang Soldin hat sich bereits seit drei Jahren aktiv in den Vorstand eingebracht und kam gleich auch auf sein Kernthema Finanzen zu sprechen.