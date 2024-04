Drohende Auflösung in Hochdahl Fuhlrott-Förderer brauchen neue Mitstreiter

Nicht auszudenken seien für alle die Folgen, würde sich der Verein auflösen: Spendengelder sammeln zu dürfen habe bis dato auch Kindern die Teilnahme an Schulausflügen und -fahrten ermöglicht, deren Eltern mit ihrem Verdienst nur knapp über der Grenze liegen, um staatliche und/oder kommunale Mittel, etwa aus dem Teilhabepaket, in Anspruch nehmen zu können. So hofft Schulleiterin Schneppe gemeinsam mit ihrem Kollegium, dass sich, gerne auch von außerhalb (man muss also kein Kind an der Schule haben), Menschen finden, die sich für die Arbeit im Förderverein engagieren würden, zum Wohle der gesamten Schülerschaft.