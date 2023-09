Engagement in Erkrath Flüchtlinge besuchen Ponyhof

Unterwegs hatte Zieger den Mädchen und Jungen mit Flucht- bzw. Migrationshintergrund bereits einiges über Tiere und Pflanzen am Wegesrand und die neue Heimat erklärt. „Für die Kinder ist so ein Spaziergang etwas ganz Neues und wir würden uns freuen, wenn sie künftig mit ihren Eltern öfters die Gegend erkunden“, so Dieter Thelen vom Vorstand des Freundeskreises für Flüchtlinge. Auf Gut Rodeberg angekommen, stärkten sich die jungen Wanderer erst einmal mit einem Picknick. Dann ging es zum ersten Kennenlernen der Ponys zu den Pferdekoppeln und in den Stall, wo einige Mutige neugierig eine Kostprobe des seniorengerechten Pferdemittagessens nahmen, das die Ehrenamtlerinnen des Seniorpferde-Vereins gerade zubereiteten.