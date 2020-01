Spezifische Übungseinheiten für Evas Töchter : Fitnesstraining nur für Frauen

Erkrath „Sporties“ bietet nicht nur die Möglichkeit zum Workout. Betreuung findet auch rund um Ernährung und Diät statt.

„Wir sind ein kleiner Boutique-Club mit Familienatmosphäre“, beschreibt Silvia Moch den von ihr geführten Trainingsbetrieb nur für Frauen mit dem Namen „Sporties“. Insgesamt vier Übungsleiterinnen kümmern sich um die Sportwilligen, was zwei gravierende Vorteile hat. „Bei uns gibt es immer eine persönliche Betreuung, so dass die einzelnen Übungselemente nicht bloß erklärt, sondern auch immer kontrolliert werden“, führt sie aus. Und mindestens ebenso wichtig ist: „So können individuelle Ziele erreicht werden“.

Aktion Erstmals organisierte der Club jetzt einen kostenfreien Gesundheitstag. Das Konzept mit kostenlosen Blutmessungen zu Zucker und Cholesterin und Kraftmessungen, Rückenkursus und Infos zum Thema Stoffwechsel, Entgiften und Abnehmen kam so gut an, dass es wiederholt werden soll.

Für die ausschließlich weibliche Klientel, die sich in der zugegebenermaßen minimalistischen Einrichtung in einem Raum am Europaplatz zum Workout einfindet, gibt es verschiedene Gründe, etwas für den Körper tun zu wollen. „Manche wollen abnehmen, andere Muskeln aufbauen, wieder andere haben eine Krebserkrankung überstanden und wollen nun langsam wieder ins Leben finden“. Bandscheibenvorfälle oder andere Rückenprobleme sind weitere Beweggründe bei Evas Töchtern. „Für Sport gibt es kein Alter“, ergänzt Trainerin Handan. Selbst ausgesprochen fit, kennt sie die genau passenden Übungen, um jedwede Art von Körperpartie je nach körperlichem Fitnesszustand in Angriff zu nehmen.