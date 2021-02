Themenwoche Fitness für Körper & Seele : Fitness als eine Übung auf Abstand

Hochdahl Teppich statt Turnhalle – der TSV Hochdahl hat die Sportkurse auf Videokonferenz umgestellt. Damit die Trainer individuell anleiten können und schmerzhafte Schludrigkeiten erst gar nicht passieren.

Nach vorn auf die Yoga-Matte schauen! Den Kopf nicht überstrecken, sondern mit Schultern und Rücken eine Linie bilden, ruhig atmen. Die Trainerin und Koordinatorin für den Reha-Sport, Erika Breitbach, will vor der Kamera alles richtig machen. Denn in Zeiten von Corona ist die Fitness für Körper und Seele zwar eine Übung im Abstandhalten. Aber am Ende aller Datenleitungen geht es vor allem um die Gesundheit der Teilnehmer. „Jetzt im Lockdown sind unsere Online-Kurse eine gute Methode, um etwas für sich zu tun“, wirbt Heike Bröker, die Leiterin des TSV-Fitness-Studios. Nur: Die Online-Übungen müssen richtig vermittelt werden.

Denn in einer Videokonferenz können sich die Teilnehmer auch untereinander austauschen, was neben der körperlichen die mentale Fitness stärkt. „Dadurch, dass wir viele Kursteilnehmer schon seit langem kennen, wissen wir ziemlich genau, worauf wir bei jedem Einzelnen zu achten haben“, berichtet Erika Breitbach. Was bei Youtube und Co. oftmals zu kurz kommt, ist im TSV-Sportkanal fester Bestandteil jeder Stunden: Zehn Minuten lang Aufwärmen und Ankommen in der Sporteinheit – und am Ende fünf bis zehn Minuten dehnen und entspannen, eine Cool-Down-Phase, in der sich Muskel und Geist gleichermaßen entspannen können.