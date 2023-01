Karriere in Erkrath Firmen für Ausstellungsbörse in der Stadthalle gesucht

Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion Erkrath (MIT) lädt zur zweiten von ihr organisierten Ausbildungsbörse ein. Unternehmen, die die Chance ergreifen und sich potenziellen Auszubildenden vorstellen wollen, sind willkommen. Sehr viele Betriebe sind derzeit auf der Suche nach Nachwuchskräften. „Viele Stellen bleiben unbesetzt, da es oftmals an der Kommunikation scheitert. Schülerinnen und Schüler konzentrieren sich nur auf schulische Möglichkeiten oder auf ein Studium. Die Möglichkeiten, die eine Ausbildung ihnen bieten kann, ist vielen nicht bewusst“, sagt Marc Hildebrand, Vorsitzender der MIT. Die Vereinigung möchte etwas für die heimischen Betriebe und die zukünftigen Auszubildenden tun. Daher veranstaltet sie am Samstag, 25. Februar, erneut eine Ausbildungsbörse in der Stadthalle an der Neanderstraße. Unternehmen aller Art sowie Einrichtungen des öffentlichen Dienstes können sich dort kostenlos präsentieren und Werbung für ihr Unternehmen und ihre Ausbildungsangebote machen. Von 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr stellt die MIT dafür die Stadthalle, ihr Foyer und das Außengelände zur Verfügung.