Erkrath : Erkrather Firma zahlt Neubau einer Kindertagesstätte

So soll die Kita „Fuchsloch“ einmal aussehen. Spatenstich ist noch im Frühjahr. Foto: Timocom

Erkrath (RP) Das Erkrather IT-Unternehmen Timocom will den Bau einer Kindertagesstätte (Kita) in der Hüttenstraße/Am Hochscheuerweg in Erkrath finanzieren. Für die Investitionssumme von cirka drei Millionen Euro entsteht auf dem Gelände eines ehemaligen Kindergartens ein Neubau, der Betreuungsplätze für 75 Erkrather Kinder im Alter von null bis sechs Jahren schafft.

Das teilte das Unternehmen gestern in einer Presseerklärung mit.

Mit diesem Engagement möchte Timocom nach eigenen Angaben einen persönlichen Beitrag leisten, um dem Mangel an fehlenden Kita-Plätzen in Erkrath entgegenzuwirken: „Es war unser spezieller Wunsch, Eltern zu unterstützen, die Beruf und Familie vereinen müssen“, sagt die Inhaberfamilie, die in der Kindertagesstätte „eine Herzensangelegenheit“ sieht.

Die Inhaber sind selbst Eltern von drei Kindern. Sie sehen sich als „Fürsprecher einer familienfreundlichen Arbeitswelt“. So wurden in der Firmenzentrale am Timocom-Platz unter anderem bereits Eltern-Kind-Büros eingerichtet.

Außerdem können die knapp 500 Mitarbeiter zusätzlich zu den flexiblen Arbeitszeiten aus dem Homeoffice arbeiten, um die Work-Life-Balance – also das Zusammenspiel zwischen Arbeit und Freizeit, Familienleben und Erholung – noch weiter zu fördern.