Freizeitspaß in Erkrath Die Finalisten der Bolzplatztour stehen fest

Beim fünften und letzten Qualifikationstag auf dem Bolzplatz an der Tannenstraße in Hochdahl spielten trotz regnerischen Wetters noch einmal zehn Mädchen und Jungen im Alter zwischen 8 und 14 Jahre um die letzten drei Tickets für das Finale der Boltplatz-Tour 2024. „Damit stehen die 15 Finalisten und glücklichen Gewinner aus insgesamt 101 angetretenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern nun fest“, bilanziert Organisator Thomas Laxa. Unterstützt wurde das Projekt an diesem Tag vom Verein Du-Ich-Wir.