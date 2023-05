Wichtige Entscheidung für Hochdahl Finale im Stadtweiher-Krimi

Immer wieder kursieren in Internetforen Bilder vom gut gefüllten Hochdahler Stadtweiher, verbunden mit der Hoffnung, das für die Erholung wichtige Gewässer möge entgegen anderslautenden Plänen der Verwaltung in vollem Umfang erhalten bleiben. Am Dienstag, 30. Mai, sollen um 17 Uhr im großen Saal des Bürgerhauses an der Sedentaler Straße die abschließenden Ergebnisse der auf Drängen von Bürgern und Politik anberaumten wasserwirtschaftlichen Untersuchung vorgestellt werden. Dies geschieht im Verlauf der vierten und letzten Sitzung der Begleitgruppe zur Sanierung des Stadtweihers. Ihr gehören Vertreter aller Ratsfraktionen, der Bürgerschaft und der Verwaltung an, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigen. Ergänzend zu den Ergebnissen der Untersuchung werden die Sachverständigen auch Vorschläge für weitere mögliche Maßnahmen im Umgang mit dem Stadtweiher unterbreiten, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Besucher können Fragen stellen und Anregungen einbringen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.