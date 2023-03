Großeinsatz in Alt-Erkrath Gasleck auf Baustelle führt zu Sperrungen auf der Kreuzstraße

Erkrath · Großeinsatz in Alt-Erkrath: Dort ist die Feuerwehr aktuell an der Kreuzstraße im Einsatz. Auf der Baustelle an der Kreuzstraße 27 soll an einer Gasleitung Gas ausgetreten sein, wie die Polizeileitstelle auf RP-Nachfrage mitteilt.

26.03.2023, 14:59 Uhr

Derzeit ist die Feuerwehr auf der Kreuzstraße im Einsatz. Foto: Feuerwehr Erkrath

Von Anna Mazzalupi