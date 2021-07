Brandstiftung oder nur ein Malheur? : Hausfassade geht in Flammen auf

Hausfassade geht in Flammen auf

Nachts um kurz nach 3 Uhr wurde die Feuerwehr Erkrath an die Brechtstraße in Hochdahl gerufen. Hier brannte die Fassade eines Wohn- und Geschäftshauses. Foto: Feuerwehr Erkrath

Mitten in der Nacht bemerkten mehrere Zeugen Feuer vor einem Friseursalon an der Brechtstraße. Sie alarmierten gegen 3.10 Uhr die Feuerwehr. Sie rückte mit der hauptamtlichen Wache und dem Rettungsdienst sowie den Löschzügen Millrath und Trills Richtung Hochdahl aus. Aufgrund des Meldebildes wurde noch auf der Anfahrt der Löschzug Alt-Erkrath nachalarmiert – was somit Vollalarm für die Feuerwehr Erkrath bedeutete.