Viele Ehrungen bei der Jahresversammlung Die treuen Männer und Frauen von der Erkrather Feuerwehr

Die Feuerwehr Erkrath kann bei ihrer wichtigen Arbeit auf viele treue Männer und Frauen zählen. Für 25-jährige Feuerwehrzugehörigkeit erhielt Björn Uhr das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber, für Peter Jungbluth (35 Jahre bei der Feuerwehr) gab es das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold. Sonderauszeichnungen des Verbands der Feuerwehren in NRW erhielten Marius Hucklenbroich, Lucian Thiemann, Jacqueline Grüneschild und Daniel Nitschke (alle zehn Jahre Feuerwehrzugehörigkeit) sowie Erik Flatau, Markus Steinacker, Thomas Worringen, Carsten Hink und Jörg Schwarz (alle 40 Jahre Feuerwehrzugehörigkeit). Bereits seit 50 Jahren ist Wolfgang Witten dabei.