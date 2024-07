Vorbereitung auf ein großes Jubiläum in Erkrath Die Feuerwehr sucht Bilder und Dokumente zu ihrer Geschichte

Erkrath · Die Feuerwehr Erkrath will ran an die Schätze, die sich in Kartons auf Speicherböden oder in Kellern verbergen. Denn im nächsten Jahr feiert sie ein großes Jubiläum.

28.07.2024 , 10:59 Uhr

Feuerwehr Erkrath historische Fotos Foto: Feuerwehr Erkrath

Im kommenden Jahr wird die (freiwillige) Erkrather Feuerwehr ihren 125. Geburtstag groß feiern. Bereits vor Monaten ist sie mit einem großen Planungsteam in die Vorbereitungen eingestiegen. Nun hofft sie auf Unterstützung aus der Erkrather und Unterbacher Bevölkerung oder von jenen Menschen, die einmal Kontakt zu ihr hatten, deren Familienmitglieder vielleicht einmal Mitglied der Löschzüge Alt-Erkrath, Millrath, Trills oder Unterbach gewesen sind: Für die Aufarbeitung und Ergänzung der Feuerwehrhistorie werden Fotos, Dokumente (zum Beispiel Presseartikel) oder sonstige Gegenstände (Festzeitschriften, Plakate, Urkunden) gesucht. Schön wäre es, wenn es zu den Bildern und/oder Gegenständen auch die entsprechenden Geschichten der Besitzer geben würde. Wer etwas beisteuern kann, wird gebeten, sich per E-Mail an die Adresse info@feuerwehrerkrath.de zu wenden. Foto: Feuerwehr Erkrath

(hup)