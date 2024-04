Millionenprojekt in Erkrath Feuerwehr-Neubau liegt im Zeitplan

Termine Die Feuerwehr ist bei vielen Aktionen und Festen im Stadtgebiet präsent und stellt sich und ihre Arbeit vor. So wird sie mit allen Einheiten, Kinder- und Jugendfeuerwehr am Samstag, 27. April, bei der Aktion „Retter im Rampenlicht“ von 11 bis 15 Uhr am Hochdahler Markt vertreten sein. Besucher können eintauchen in die Welt der Rettungskräfte, Live-Demonstrationen erleben und etwas über die Vielfalt der Retter-Aufgaben erfahren. Es gibt Spiele und Aktionen, Essen und Getränke. Gleiches gilt für den Tag der offenen Tür des Löschzugs 1 Alt-Erkrath am 9. Mai (Christi Himmelfahrt) von 11 bis 20 Uhr am Feuerwehrgerätehaus Kreuzstraße 63.