Hochdahl Feuerwehr baut mit Kindern und Jugendlichen am „Sandheidchen“

Auf dem Gelände vor der Begegnungsstätte Mosaik an der Immermannstraße wurde dafür im sogenannten Heimatgarten ein Baucamp gemeinsam mit den Teilnehmern aufgebaut und betrieben. Die 25 teilnehmenden Kinder sollten während der Aktion in der ersten Woche ihre eigene kleine Stadt bauen, das „Sandheidchen“, und in der zweiten Woche das Leben in der Stadt gestalten. Dort wird zum Beispiel jeden Tag ein neuer Bürgermeister demokratisch gewählt, der Verantwortung in der Stadt wahrnehmen und aufkommende Schwierigkeiten lösen soll – ganz schön viele Aufgaben für einen einzigen Tag im Amt.