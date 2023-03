Großeinsatz in Alt-Erkrath Erneutes Gasleck auf Baustelle führte zu Sperrungen

Aufregung in Alt-Erkrath: Dort war die hauptamtliche Feuerwehr Erkrath am Sonntag mit allen drei ehrenamtlichen Löschzügen sowie einem Rettungswagen der Feuerwehr Mettmann an der Kreuzstraße im Einsatz. Um 11.47 Uhr alarmierte sie die Kreisleitstelle des Kreises Mettmann zu einer Gasausströmung an der schon am vergangenen Mittwoch betroffenen Gasleitung (wir berichteten).