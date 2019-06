Polizei sicher : Einbrecher legten Feuer in Erkrather Grundschule - Stadt setzt Belohnung aus

Foto: Christoph Zacharias 8 Bilder Grundschule Sandheide in Erkrath nach dem großen Brand.

Erkrath Am Wochenende stand die Grundschule Sandheide in Erkrath in Flammen. Fast die Hälfte des Gebäudes wurde zerstört. Nun ist klar, wer den Brand gelegt haben soll. Die Polizei geht von Einbrechern aus, die ihre Spuren verwischen wollten.

Das verheerende Feuer in einer Erkrather Grundschule ist Ermittlern zufolge von Einbrechern gelegt worden. Das Spurenbild habe diesen Verdacht erhärtet, teilte die Polizei in Mettmann am Dienstag mit. Die Stadt Erkrath habe 5000 Euro Belohnung für Hinweise auf den oder die Brandstifter ausgesetzt. Die Ermittler seien sich sicher, dass „vor der Entstehung des Feuers gewaltsam in das Schulgebäude eingebrochen wurde“, teilte die Stadt in einer Mitteilung mit.

Die Grundschule war in der Nacht zum Sonntag niedergebrannt. In einer nahe gelegenen Hauptschule war kurz zuvor ebenfalls Feuer gelegt worden. Dort hatten Unbekannte in der Nacht zu Freitag ein Klassenzimmer verwüstet und Möbel in Brand gesteckt. Der Brand verlief mit einem Schaden von rund 60 000 Euro aber vergleichsweise glimpflich.

Die Grundschule war dagegen in weiten Teilen zerstört worden. Die Klassenräume brannten bis auf die Grundmauern nieder. Die Schadenshöhe blieb zunächst unklar - ein hoher sechsstelliger Schaden oder sogar ein Millionenschaden seien nicht auszuschließen.

Seit den beiden Bränden wurden laut Stadt die Überwachungsmaßnahmen durch die Polizei in Mettmann hochgefahren.

(mja/dpa)