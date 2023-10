Hochdahl Verein drängt auf transparente Preise für Fernwärme

Im Wesentlichen sollen die Mitglieder des Aufsichtsrats der Stadtwerke verpflichtet werden, einen Antrag in die Sitzung des Aufsichtsrats einzubringen, der sicherstellen soll, dass die im Rahmen der Fernwärmeversorgung entstehenden Kosten und Einnahmen in einer Form veröffentlicht werden, die es den Fernwärme-Kunden ermöglicht, einen Überblick der tatsächlichen Kosten, Einnahmen und Erträge in Bezug auf die Fernwärme zu bekommen.