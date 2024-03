Energieversorgung in Hochdahl Fernwärme-Dialog soll Kritiker besänftigen

Die Interessengemeinschaft (IG) Fernwärme will die Dokumente nun erst einmal unter die Lupe nehmen und auch die Sitzung des Aufsichtsrats (ab 17 Uhr in der Stadtwerkezentrale an der Gruitener Straße) verfolgen. Zudem steht eine weitere Informationsveranstaltung der IG an, da die Sammelklage der Bundesverbraucherzentrale zur Überprüfung der e.on-Fernwärmerechnungen von 2021 und 2022 eröffnet ist. Betroffene Eon-Kunden sollten sich im Klageregister eintragen, um ihre Ansprüche zu sichern, appelliert Klaus Kellings vom IG-Vorstand. Dazu biete die Interessengemeinschaft Fernwärme Hochdahl‘ (IGFWH) Unterstützung am Samstag, 23. März, von 10 bis 12.30 Uhr auf dem Hochdahler Markt. Es würden Textvorschläge und Berechnungsbeispiele gezeigt. Zudem will der Verein auf seiner Internetseite (www.fernwaerme-hochdahl.de) in Kürze Mustertexte und Rechenhilfen zur Verfügung stellen. Da die Eintragung nur über das Internet möglich ist, bietet die Interessengemeinschaft auch dazu praktische Unterstützung an. Zur Informationsveranstaltung sollten Bürger ihre Eon-Rechnungen der Jahre 2020, 2021 und 2022 mitbringen.