Verkehr in Erkrath Ferienzeit ist Baustellenzeit

Autofahrer müssen derzeit Geduld mitbringen auf ihren Wegen durch die Stadt, denn immer mal wieder bremst eine Baustelle die Durchfahrt. Während sich der Knotenpunkt auf der Schimmelbuschstraße mittlerweile wieder gelöst hat – Baumaßnahmen an der Millrather Straße in Haan hatten Auswirkungen bis zu einem Teilbereich der L357 an der Schimmelbuschstraße und parallel ließ die Stadt Erkrath einen Abschnitt der Hauptstraße sanieren – ist bereits ein neuer Engpass entstanden.