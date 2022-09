Natur in Erkrath : Zu Besuch bei Zauneidechse und Flusskrebs

Das Naturschutzzentrum Bruchhausen bietet ein spannedes Herbstferienprogramm. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Das Naturschutzzentrum Bruchhausen bietet in den Herbstferien ein Programm für Kinder an. Dabei stehen Natur und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Die Anmeldung hat begonnen.

Von Dirk Neubauer

Die Sache mit dem erhobenen Zeigefinger mag Karin Blomenkamp gar nicht. Da ist ihre jahrelange Erfahrung ganz eindeutig: Wenn Kinder für Natur und Nachhaltigkeit begeistert werden können, dann nur über eine gehörige Portion Spaß. „Und wenn man dann am Abend merkt, dass man trotzdem etwas gelernt hat, ist das um so besser“, schmunzelt die Leiterin des Naturschutzzentrums Bruchhausen. Im Herbstferienprogramm findet sich dieser Ansatz wieder. Es gibt vier Veranstaltungen für Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren. Die Anmeldungen sollten in diesen Tagen geschehen, damit die Mädchen und Jungen in den Herbstferien ein Abenteuer erleben können.

Zum Beispiel: Was aus alten Kronkorken und zerknitterten Tetra-Packs werden kann – abseits der Müllhalde. Mit „Upcycling und Naturbastelei“ startet das Naturschutzzentrum sein Herbstferienprogramm am Mittwoch, 5. Oktober, von 11 bis 13 Uhr. Natürlich gibt es einige Materialien vor Ort, aber die Teilnehmenden dürfen auch gerne etwas von zu Hause mitbringen. Mit Kreativität und der richtigen Anleitung kann allen Materialien ein zweites Leben geschenkt werden. Dies werden die Kinder unter Beweis stellen. Die Teilnahmegebühr beträgt sechs Euro.

Einen Tag später gehen das Angenehme und das Nützliche eine Verbindung ein. „Wir malen auf Holz und Asphalt“ lautet die Überschrift an Tag zwei des Herbstferienprogramms. Der wichtige Hinweis für Mütter und Väter sei vorangestellt: „Bitte ältere Kleidung anziehen!“ – denn wie der Veranstaltungstitel verrät, wird ordentlich mit vielen Farben gearbeitet. Die Kinder werden Brettspiele auf Holztische und den Asphalt übertragen. Zusammen mit den Spielfiguren und den Würfeln aus einem speziellen Kästchen können in Zukunft alle Besucher des Naturschutzzentrums die Arbeit dieser Gruppe nutzen. Für einen eigenen Spielenachmittag, zum Beispiel. Die Kinder werden Brettspiele wie „Mensch ärgere Dich nicht“ und andere auf die Tischplatten und die Parkplatzfläche am Naturschutzzentrum übertragen. Dazu sollten sie nicht jünger als acht und nicht älter als zwölf Jahre sein. Am Donnerstag, 6. Oktober, werden von 11 bis 13 die Pinsel geschwungen; das kostet die Gebühr von acht Euro.

Zum Eidechsenhang geht es in Veranstaltung drei am Dienstag, 11. Oktober, zwischen 11 und 13.30 Uhr. Der Lebensraum der Zauneidechsen neben dem Naturschutzzentrum ist beinahe zugewachsen. Deshalb müssen Sträucher zurückgeschnitten werden. Darunter sind auch Brombeerranken mit Dornen. Bitte Handschuhe mitbringen! An diesem Tag stellt das Naturschutzzentrum die Verpflegung. Die Teilnahmegebühr kostet zehn Euro. „Vielleicht werden die Kinder auch einen Blick auf die Eidechsen und Blindschleichen werfen dürfen“, sagt Karin Blomenkamp. Dabei gilt natürlich: Die Tiere sollen so wenig wie möglich gestört werden.

Zum Abschluss der Herbstferien steht ein Abstecher zum Naturcamp Sandheide auf dem Programm. Erst tippeln die Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren etwa 20 Minuten lang vom Naturschutzzentrum zu dem Bauwagen, der in der Sandheide auf einer Wiese steht. Damit der Marsch nicht zu öde wird, kommt er in Form einer Rallye daher, bei der die Kinder kleine Aufgaben lösen müssen. In der Sandheide wartet ein Picknick auf die hungrigen Mäuler. Anschließend wird das Leben im benachbarten Bach erkundet: Was kreucht und fleucht da eigentlich unter der Oberfläche? Zweieinhalb bis drei Stunden wird alles zusammen dauern. Eltern sind gebeten, die Kinder in der Sandheide abzuholen. Die Gebühr kostet zehn Euro, in denen ist das Picknick für die Rasselbande enthalten.