Hochdahler Markt : Erkrath feiert im Zeichen des Klimaschutzes

Info

Was Sommerfest der Werbegemeinschaft Hochdaher Markt am Freitag, 30. August, ab 18 Uhr und am Samstag, 31. August, ab 11 Uhr mit dem „1. Mobilitätstag“ der Stadt Erkrath.

Programm Offizielle Eröffnung durch Regina Wedding, Stellvertretende Bürgermeisterin, um 12.30 Uhr mit Verleihung des Preises an die Siegermannschaft des „Stadtradeln“-Wettbewerbs. Eigener Kinderbereich mit Trampolin, Hüpfburg und Karussell an der Karschhauser Straße.