Treffpunkt in Alt-Erkrath Feierabendmarkt öffnet trotz Schmuddelwetter

Diverse Food-Trucks bieten von 16 bis 20 Uhr ein vielfältiges Essensangebot und diverse Getränke wie Bier, Wein, Cocktails sowie Softgetränke. Einige Vereine und Institutionen nutzen den Markt, um sich vorzustellen und auf ihre Programme und Aktionen aufmerksam zu machen. Für die jüngsten Gäste wird unter anderem eine Kindereisenbahn aufgebaut, für musikalische Unterhaltung sorgt der aus der Castingshow „The Voice of Germany“ bekannte Musiker Michael Kutscha, der schon mehrmals in Erkrath zu Gast war. Die Feuerwehr will mit Spritzhaus oder Hüpfburg am Start sein.