Leben in Erkrath Feierabendmarkt lockt mit Cocktails und Solarberatung

Der Erkrather Feierabendmarkt findet an jedem dritten Mittwoch im Monat statt. Der letzte Termin für dieses Jahr ist am 18. Oktober geplant. Geschäftstreibende, Vereine oder Organisationen, die sich mit einem eigenen Stand beteiligen möchten, können sich mit der Wirtschaftsförderung in Verbindung setzen – entweder telefonisch unter 0211 24072016 oder per Mail an wirtschaftsfoerderung@erkrath.de.