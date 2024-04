Ausgehen in Erkrath Die Feierabendmärkte sind zurück

Die Feierabendmärkte sind Treffpunkte für Genießer, Futterfreunde, Schlemmermäuler. Im Gegensatz zu den Wochenmärkten in den Stadtteilen geht es nicht um Obst, Gemüse, Eier und Brot, sondern um Happen und Häppchen von Imbissständen, an denen man sich gemütlich in den Feierabend futtern kann. Getränke gibt es natürlich auch, dazu Live-Musik und Vereine können ihre Arbeit vorstellen. In Erkrath werden diese Märkte seit 2020 angeboten, auf Betreiben der lokalen Politik.