Politik in Erkrath FDP fordert Bezahlkarte für Erkrath

Bund und Länder haben sich auf die Einführung der Bezahlkarte für Flüchtlinge geeinigt. Zukünftig sollen die Leistungen für Asylbewerber nicht mehr in bar, sondern über eine Debit-Karte ausgezahlt werden. Dadurch soll sichergestellt sein, dass Geldleistungen nur für ihren eigentlichen Zweck, also die Sicherung des eigenen Lebensunterhalts verwendet werden. Geldtransfers in das Heimatland oder die Bezahlung von Schleppern aus den Asylbewerberleistungen wären damit nicht mehr möglich.