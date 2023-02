Kriminalität in Erkrath Falscher Wasserwerker stiehlt Bargeld bei Seniorin

Am Mittwoch klingelte es gegen 13.10 Uhr an der Wohnungstür der Seniorin. Ein Mann stellte sich als Wasserwerker vor und gab an, dass es im Haus einen Wasserschaden gegeben habe. Er bat um Einlass, um auch bei ihr den Wasserdruck überprüfen zu können. Die hilfsbereite Erkratherin gewährte dem Mann Einlass. Er drehte zunächst sowohl in der Küche als auch im Badezimmer die Wasserhähne auf und verwickelte die Dame in ein Gespräch.