Betrug in Erkrath Falscher Bankmitarbeiter erbeutet mehrere Hundert Euro

Das war geschehen: Am Mittwochmittag, 20. September, hat ein falscher Bankmitarbeiter eine Seniorin aus Erkrath um mehrere Hundert Euro gebracht. Gegen 12 Uhr wurde die Seniorin von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter angerufen. Er gab vor, dass ein Online-Versandhandel mehrere Tausend Euro von ihrem Konto abbuchen möchte. Die Seniorin gab an, keinerlei Bestellung bei dem Versandhandel getätigt zu haben und der Anrufer begann, die Bargeldbestände der Erkratherin zu erfragen. Er täuschte vor, dass derzeit Falschgeld im Umlauf sei, und bot eine telefonische Prüfung der Banknoten anhand der Geldscheinnummern an. Nachdem die geschockte Seniorin die Nummern der Geldscheine vorgelesen hatte, attestierte der vermeintliche Bankmitarbeiter, dass mehrere Scheine gefälscht seien. Dann bot er an, diese abzuholen und einer persönlichen Prüfung zu unterziehen.