Kriminalität in Erkrath Trickbetrug: Falsche Polizisten prellen 88-Jährige um Bargeld

Trotz der zahlreichen und immer wiederkehrenden Berichte über Telefonbetrüger hielt die Seniorin hielt die Angaben für glaubhaft. Deshalb habe sie dem Anrufer Auskunft über ihre Vermögensverhältnisse gegeben. Danach wurde Sie aufgefordert, einen vierstelligen Bargeldbetrag in einer Tüte vor ihrem Haus im Wohngebiet an der Stahlenhauser Straße zu deponieren. Gegen 18 Uhr beobachtete die Seniorin durchs Fenster einen männlichen Abholer. Diesen Unbekannten beschreibt die Geschädigte so: Er sei 25 bis 30 Jahre alt, schlank und hab e blonde, kurze Haare. Am Donnerstag trug er, dieser Schilderung nach, einen beigen Trainingsanzug.