Geschichte zum Anschauen Wanderung durch Bruchhausen

Einblicke in die wechselvolle Geschichte der ehemaligen Honschaft Bruchhausen will Heimatexperte Herbert Bander im Verlauf einer Herbstwanderung mit dem Bürgerverein Hochdahl am Samstag, 16. September, gewähren. Der Ausflug für jedermann beginnt um 10 Uhr am Naturschutzzentrum Bruchhausen (Foto) an der Bruchhauser Straße und dauert zwei bis zweieinhalb Stunden.