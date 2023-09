Ermittlungen in Erkrath Mann entblößt sich vor 11-Jähriger

Am frühen Montagabend, 11. September, entblößte sich ein Mann vor einer 11-Jährigen auf der Gruitener Straße in Erkrath. Das Mädchen war gegen 19.10 Uhr mit dem Rad unterwegs und sah den Mann in Höhe des Lärchenweges. Sie fuhr unmittelbar nach Hause, ihre Eltern informierten die Polizei. Diese sucht nun den Exhibitionist mit osteuropäischem Erscheinungsbild. Er ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß ist, braun-blonde Haare und sonnengebräunte Haut hat, Er trug mutmaßlich ein rotes T-Shirt und eine blaue Shorts.