Medizinische Versorgung in Erkrath Krankenhaus erweitert ambulantes Angebot in Erkrath

Das Evangelische Krankenhaus Mettmann (EVK) baut seine Verbindungen zu Erkrath aus. Ende 2021 hatte die Klinik bereits die gynäkologische Praxis von Dr. Monika Ringel-Niemzik an der Kreuzstraße übernommen. Sie hatte in ihrer Zeit als niedergelassene Frauenärztin in Erkrath mehr als 11.000 Patientinnen behandelt. Eine Versorgungslücke entstand mit dem Ruhestand der Frauenärztin aber nicht, da das EVK Mettmann schon frühzeitig erklärt hatte, den Praxissitz übernehmen zu wollen. Gleiches gilt für die allgemeinmedizinische Praxis von Dr. Renata Bierl am Erkrather Rosenhof. Seit 22 Jahren betreut Bierl dort ihre Patienten, hat aber mit 64 Jahren bereits ihren Altersruhestand im Blick. „Mir ist es wichtig, dass die Versorgungsstrukturen in Erkrath auch weiterhin dem Bedarf einer immer älter werdenden Gesellschaft gerecht werden oder sich gar verbessern. Ich möchte meine Patienten gut versorgt wissen“, sagt die Medizinerin. Seit dem 1. April erweitert die Praxis am Rosenhof als MVZ für Allgemeinmedizin des Evangelischen Krankenhauses Mettmann die ambulanten Versorgungsstrukturen des Krankenhauses. Für die Patienten ändert sich erst einmal nichts. „Frau Dr. Bierl wird für die nächsten drei Jahre noch in der Praxis aktiv sein. Sukzessiv möchten wir das Leistungsangebot für die Patienten in Erkrath und Umgebung erweitern, etwa für kardiologische Erkrankungen, aber auch die Wundversorgung soll verbessert werden“, sagt Jessica Llerandi Pulido, Geschäftsführerin des EVK. Die Menschen werden immer älter und benötigten entsprechend öfter stationäre Versorgung in einem Krankenhaus. Auch diese Entwicklung hat dazu geführt, dass Renata Bierl ihren Sitz an das Evangelische Krankenhaus verkauft hat. Schon bald wird sie von einem internistischen Facharzt aus dem EVK unterstützt. „Wir wollen wachsen und können mit mehr Personal auch dem hohen Bedarf an Terminen in der Praxis ohne lange Wartezeiten nachkommen“, verspricht Jessica Llerandi Pulido.