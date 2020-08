Alt und Jung: Neue Leiterin lädt zum Kennenlernen ein

Erkrath Die Begegnungsstätte ist ein Treffpunkt auch für ältere Menschen im Stadtteil. Er dient der Förderung des Miteinanders, des kulturellen Erlebens und der Freizeitgestaltung. Eva Flader leitet neuerdings die Einrichtung.

Eva Flader ist 40 Jahre alt und Mutter von zwei Kindern. Die Ergotherapeutin hat zehn Jahre lang in einem Pflegezentrum in Düsseldorf gearbeitet, bevor sie für einige Zeit in die Lehre wechselte. „Das war allerdings sehr theoretisch. Ich bin froh, jetzt wieder in der Praxis arbeiten zu können“, sagt sie. In Hilden geboren ist Eva Flader in der Region gut vernetzt und wohnt seit zehn Jahren in Alt-Erkrath. Für die Begegnungsstätte hat sie schon eigene, aber sammelt auch neue Ideen. „Gerne würde ich ab September den ‚Bunten Montag‘ wieder einführen“, sagt Flader. Zunächst starten in der kommenden Woche die regulären Kurse wieder. „Wegen der Kontaktbeschränkungen müssen wir allerdings die Gruppen teilen“. So beginnt die Sitzgymnastik am Montag für die erste Gruppe um 9.30 Uhr, die zweite Gruppe folgt dann ab 10.30 Uhr. Gleiches gilt für das Gedächtnistraining am Mittwoch und Donnerstag.