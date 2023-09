Ausgehen in Erkrath Es gibt noch Karten fürs Open-Air-Kino

Die Wetteraussichten sind schon mal bombig für die Open-Air-Kino-Veranstaltung am Freitag, 8. September, um 21 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) im Toni-Turek-Stadion an der Freiheitstraße 46 in Alt-Erkrath. In Zusammenarbeit mit dem Rex-Kino der Schauplatz Langenfeld GmbH zeigt die Stadt auf einer 72 Quadratmeter großen mobilen Leinwand den Blockbuster „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil 1“ (Foto) für bis zu 500 Filmfans.