Kultur in Erkrath Es gibt noch Karten für „Johanna to go“ im Lokschuppen

(hup) Der Vorverkauf für „Johanna (to go)“, die mobile Inszenierung des Düsseldorfer Schauspielhauses im Hochdahler Lokschuppen, läuft sehr gut, berichtet Ralf Fellenberg vom veranstaltenden Verein Eisenbahn- und Heimatmuseum Erkrath: „Wenn wir nur einen Termin hätten, wären wir schon längst ausverkauft. Wir bekommen fast täglich noch Bestellungen.“ Für beide Gastspieltage – Dienstag, 21. März, und Mittwoch, 22. März, jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr – sind noch Karten für 22 Euro zu haben. Das Erkrather Kulturamt unterstützt den Verein beim Kartenverkauf, damit auch Alt-Erkrather problemlos an die Tickets kommen. Gekauft werden können sie beim Eisenbahn- und Heimatmuseum am Ziegeleiweg in Hochdahl sowie bei der Stadt Erkrath, Bahnstraße 16. Kartenbestellungen werden per E-Mail an info@lokschuppen-hochdahl.de entgegengenommen. Um einen großen Andrang am Veranstaltungsabend zu vermeiden, werden folgende Möglichkeiten zur Abholung und Bezahlung der Tickets angeboten: Überweisung des Betrags auf das Vereinskonto und Abholung der Karten am 25. Februar bzw. 4. März 2023 oder Barzahlung bei Abholung der Karten am 25. Februar bzw. 4. März 2023. Für Abholung und Barzahlung ist das Zugcafé auf dem Lokschuppengelände am 25. Februar und am 4. März 2023 von 10.30 bis 13 Uhr geöffnet. „Johanna (to go)“ nach Friedrich Schillers „Jungfrau von Orleans“ ist das dritte Gastspiel des Düsseldorfer Schauspielhauses in Hochdahl.