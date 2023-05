Freizeit in Erkrath Es gibt noch freie Standplätze für Freiluft-Trödel

(RP) Für den Trödelmarkt am 3. und 4. Juni in Alt-Erkrath hat die Stadtverwaltung noch Standplätze zu vergeben. Parallel zum 1. Erkrather Weinfest der Interessengemeinschaft Erkrath am Bavierplatz organisiert die Wirtschaftsförderung in der Fußgängerzone Bahnstraße jeweils einen Trödel für Kinder und Erwachsene. Interessierte Erwachsene können sich für Samstag, 3. Juni, einen Platz für die Zeit von 13 bis 18 Uhr sichern. Kinder und Jugendliche im Alter bis 14 Jahre dürfen am Sonntag, 4. Juni, von 12 bis 17 Uhr ihre Spielsachen auf Decken verkaufen. Für Erwachsene fallen pro genutztem Meter 7,50 Euro an. Die Standplätze sind zwischen drei und fünf Meter breit und zirka 2,5 Meter tief. Für Kinder ist die Teilnahme am Sonntag kostenfrei. An beiden Tagen wird pro Stand ein Müllpfand von 30 Euro für Erwachsene und 20 Euro für Kinder erhoben, der unmittelbar nach Ende des jeweiligen Trödeltages bei sauberem Verlassen des Standplatzes wieder an den Ausstellenden ausgegeben wird. Der Trödelmarkt in der Bahnstraße soll sich von der evangelischen Kirche bis hin zur Kreissparkasse erstrecken. Erlaubt sind lediglich private Aussteller erlaubt. der Verkauf von Neuware ist nicht gestattet. Wer an einem Stand interessiert ist, meldet sich montags bis donnerstags zwischen 10 und 12 Uhr unter Telefon 0211 2407-2007 oder per E-Mail an stefanie.pelikan@erkrath.de bei der städtischen Wirtschaftsförderung an. Weitere Informationen gibt es unter www.erkrath.de/stadtmarketing/veranstaltungen.