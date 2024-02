Baumaßnahmen in Erkrath Es gibt zwei neue Baustellen im Stadtgebiet

In den nächsten Wochen müssen sich Verkehrsteilnehmer auf neue Baustellen einstellen. Wie die Stadt mitteilt, werden zum einen im Auftrag des Kreises Mettmann drei Ampeln an der Erkrather Straße bzw. Gerresheimer Landstraße (K7) im Bereich zwischen Karl-Knödel-Straße und Millrather Weg erneuert. Die Arbeiten sollen in mehreren Abschnitten erfolgen und am Montag, 12. Februar, an der Erkrather Straße auf Höhe der Karl-Knödel-Straße beginnen.