Unterfeldhaus Erzählkünstler begeistert Bürgerverein

Die Besucher erfuhren zudem, was es mit der Figur des Hans Albers im Düsseldorfer Medienhafen auf sich hat: Ein Düsseldorfer Künstler hatte sie seinerzeit für die Hafenmeile in Hamburg geschaffen. Bei einer Reise Jahre später empfand der Künstler sie dort als nicht gebührend behandelt und nahm sie mit zurück in seine Heimatstadt Düsseldorf. Auf Bitten und Drängen der Hamburger, die ihren Hans Albers vermissten, fertigte er eine zwei Figur an. Und die steht jetzt in Hamburg als Kopie, wie Grabenbhorst erzählte.