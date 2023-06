Sandheide Cup in Erkrath Bei diesem Turnier zählt die Mischung

Für insgesamt acht Mannschaften ist am Samstag auf dem Vereinsgelände des SC Rhenania Hochdahl ab 10 Uhr Anpfiff. Mit dabei sind unter anderem der FC Parea und die Hobbymannschaft MSV Hochdahl. Extra für den Sandheide Cup haben auch Fußball-Begeisterte aus dem Stadtteil Sandheide unter Leitung von Kazim Yilmaz eine eigene Mannschaft gebildet, die zum ersten Mal gemeinsam antritt. Als einzige Vertreter der ebenfalls eingeladenen politischen Parteien in Erkrath meldeten sich die Mitglieder der Jungen Union mit einem eigenen Team an.