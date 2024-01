Jahreswechsel 2023/2024 in Erkrath Silvesterparty sorgte für den Wow-Effekt

Erkrather, die an Silvester nicht in der Stadthalle Erkrath ins neue Jahr feierten, haben etwas verpasst. Das Team um den neuen Pächter Lutz Kraft von LuMi Event sorgte mit ausverkauftem Haus dafür, dass die als Mehrzweckaula 1973 geplante Stadthalle am letzten Abend des Jahres aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt und in eine ordentliche Partylocation verwandelt wurde. Rund 600 Partygäste staunten auf zwei Floors nicht schlecht über diese Metamorphose.