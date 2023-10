Nachhaltigkeit in Erkrath Erste Kleidertauschbörse in Hochdahl

Vielleicht kommen nur drei, vielleicht aber auch schon 30 Leute. Silke Dietz von der Awo Hochdahl ist ziemlich gespannt, wie die erste Hochdahler Kleidertauschbörse in den Awo-Räumen am Bürgerhaus wohl bei den Erkrathern ankommen wird. Da jedermann am Samstag, 21. Oktober, ohne vorherige Anmeldung von 14 bis 17 Uhr vorbeikommen kann, ist kaum vorauszusagen, wie groß das Angebot am Ende sein wird. Die Organisatoren – Awo, Volkshochschule und Stadtbücherei – hoffen natürlich auf rege Nachfrage und eine attraktive Warenpalette.