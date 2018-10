Erkrath : Erneut brennt in Hochdahl ein Auto

Dieses Archivfoto zeigt den Wagen beim ersten Einsatz im August. Vom aktuellen Fall gibt es kein Foto. Foto: Feuerwehr Erkrath

Erkrath Steinwürfe, Überfälle, brennende Autos – im Erkrather Stadtteil häufen sich Delikte. Auch die Polizei hält das nun für „auffällig“.

Erneut hat in Erkrath ein Auto gebrannt. Wie die Polizei erst gestern berichtete, ging am Freitag gegen 22.40 Uhr ein Opel Corsa in Flammen auf. Der im Zulassungsbereich Kleve gemeldete Wagen stand am Fahrbahnrand des Falkenberger Wegs.

Wie die Polizei berichtet, brannte es bei ihrem Eintreffen im Innenraum des Fahrzeugs bereits mit offener Flamme. Die Polizei versuchte, den Brand mit eigenen Feuerlöschern einzudämmen, doch erst der Löschschaum der Feuerwehr vermochte etwas zu bewirken. Die Ursache konnte bisher noch nicht eindeutig geklärt werden, Brandstiftung ist nicht auszuschließen. Den Wagen stellte die Polizei sicher.

Damit häufen sich zurzeit die Ereignisse in Hochdahl. Es gab Steinwürfe auf Linienbusse, am Freitagabend den dritten Überfall auf eine Tankstelle, am selben Abend brannte darüber hinaus erneut ein Fahrzeug. Auf der Facebook-Seite der RP äußern sich die Leser bestürzt. „Wo leben wir eigentlich?“, fragt sich der eine, während sich der andere wundert: „Der dritte Überfall in so kurzer Zeit?“

Der Betreiber der zuletzt überfallenen Tankstelle möchte sich zur aktuellen Tat nicht weiter äußern. Zurzeit ermittelt die Polizei. „Die Täterbeschreibung und die Vorgehensweise sind ähnlich“, sagt der Sprecher der Kreispolizei, Ulrich Löhe, zur Serie der Tankstellenüberfälle. Es gebe allerdings nicht genügend Anhaltspunkte, um davon auszugehen, dass es sich um ein- und dieselben Täter handelt. Dass Tankstellen so häufig Ziel für Überfälle sind, obwohl es doch zumeist nur das Wechselgeld in der Ladenkasse zu erbeuten gibt, liege an der „Tatgelegenheit“: Tankstellen sind zu „günstigen“ Zeiten geöffnet, und zumeist ist dort nur ein Angestellter anzutreffen. Nachtschalter mit durchschusshemmendem Glas könnten eine Lösung sein. Ansonsten rät Löhe, „keine Gegenwehr zu leisten, denn jede Gegenwehr führt zur Eskalation.“

Dass in Hochdahl vermehrt kriminelle Delikte geschehen, „ist auffällig, das gebe ich zu“, sagt Löhe. Er spricht in diesem Zusammenhang von „wellenartigen Bewegungen“, die nach einiger Zeit wieder abebben werden. Dass daraus eine gewisse Beunruhigung entstehe, sei nachvollziehbar.

„Wir bestreifen den Stadtteil verstärkt und gezielter“, versichert Löhe. In allen Fällen sei die Polizei jedoch auch auf die Hinweise von Bürgern angewiesen.