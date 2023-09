Gesundheit in Erkrath „Hier ist das Training exakt auf mich zugeschnitten“

Nach 20 Minuten Training perlen die Schweißtropfen und Fotograf Stefan Köhlen staunt: „Wow, das scheint ja echt anstrengend zu sein.“ Es ist etwa zwei Jahre her, dass ich das erste Mal das EMS-Studio „Körperformen“ in der Bahnstraße in Alt-Erkrath betrat. Damals sollte ich berichten, wie es sich anfühlt, mit Unterstützung von „Elektro-Magnet-Stimulation“, kurz EMS, 20 Minuten lang Beine, Arme, Schultern, Po und Bauch zu trainieren.