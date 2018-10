Erkrath: Ercroder Jonges wandern ins Grüne

An der Skulptur der Maria im Tal haben die Ercroder Jonges eine Tafel mit den Worten „Seid nett zueinander“ anbringen lassen. Was es mit diesem Spruch auf sich hat, erklärte Stefan Hoffmann, stellvertretender Vorsitzender und Wanderführer der Wandergruppe. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

ERKRATH Gut gelaunt versammelten sich Kinder wie Erwachsene zur traditionellen Herbsttour des Heimatvereins.

Treffpunkt war wie immer am Bavier-Platz. Die Wanderung soll Spaß machen und niemanden überfordern, deshalb beschränken sich die Organisatoren meist auf eine Strecke von drei bis fünf Kilometern, die in knapp zweieinhalb Stunden gemütlich zu bewältigen sind. Am Zielpunkt wartet traditionell eine Belohnung in Form von Freigetränken, einer warmen Suppe und geselligem Beisammensein auf die Wanderer. In diesem Jahr war das der Uhlenhof direkt an der Stadtgrenze auf Düsseldorfer Stadtgebiet.