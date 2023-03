Politik in Erkrath Brücken-Entscheid schon wieder vertagt

Der Ausschuss für Mobilität hat die Entscheidung über Neubau oder Instandsetzung der Brücke am Thieleshof in Unterfeldhaus erneut vertagt. Hintergund ist eine laufende Sonderprüfung der Bestandsbrücke, deren Ergebnis noch nicht vorliegt. Erst wenn es verlässliche Zahlen zu den Kosten von Neubau und Instandsetzung gibt, will sich die Politik festlegen.