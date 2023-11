Service Gratis-Tipps rund um die Sanierung von Gebäuden

Für Erkrath und den Kreis Mettmann hält die Verbraucherzentrale NRW zudem verschiedene Online-Angebote parat. Orientierung zu Fragen zur Dämmung gibt es unter www.verbraucherzentrale.nrw.de, ebenso wie zur Online-Seminarreihe „Energie kompakt“. Ergänzend dazu lädt die Volkshochschule Erkrath für Mittwoch, 15. November, 18 Uhr, zum Vortrag „Dämmen, aber richtig“ in die neuen VHS-Räume an der Schimmelbuschstraße 25 in Hochdahl ein. Weitere Informationen unter www.vhs-erkrath.de.