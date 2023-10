Service Energieberatung jetzt auch beim Feierabendmarkt

Fragen zur energetischen Gebäudesanierung oder weiteren Energiethemen können am kommenden Mittwoch, 11. Oktober, zwischen 15 und 18 Uhr telefonisch oder persönlich im Verwaltungsgebäude Kaiserhof in der Bahnstraße 2 in Alt-Erkrath gestellt werden. Die vorherige Terminvereinbarung ist bei Klimaschutzmanagerin Lena Brümmer entweder unter Telefon 0211 2407-6114 oder per E-Mail an klimaschutz@erkrath.de möglich. Energieberaterin Isabelle Uebach von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen berät die Bürger dann kostenfrei zur vereinbarten Uhrzeit.